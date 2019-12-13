Зеленский внес в ВР законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Документ зарегистрирован под номером 2598. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Рады, передает УНН.

Отметим, что документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству 13 декабря.

На сайте ВР указано, что Президент определил законопроект как неотложный.

Однако текст документа пока не обнародован.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что продолжается подготовка пакета законопроектов по завершению децентрализации в Украине.

Напомним, Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал окончание реформы децентрализации в Украине.