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Трюдо назвал приоритетным заданием главы МИД Канады защищать Украину

Трюдо назвал приоритетным заданием главы МИД Канады защищать Украину

Джастин Трюдо

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Канады получило задание сотрудничать с оборонительным ведомством страны для того, чтобы любое развертывание вооруженных сил Канады соответствовало национальным интересам Канады, её обязательствам и целям политики правительства, таким как обязательства относительно помощи Украине. Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо новому министру иностранных дел Франсуа-Филиппу Шампаню, передает УНН со ссылкой на текст распоряжения.

“Я буду ожидать, что вы будете работать с вашими коллегами и через установленные законодательные, нормативные и процессы Кабинета, чтобы выполнить ваши главные приоритеты. В частности, вы будете:.. сотрудничать с министром национальной обороны для обеспечения того, чтобы любое развертывание вооруженных сил Канады соответствовало национальным интересам Канады, нашим многосторонним обязательствам и целям политики правительства, таким как наши существующие обязательства на Ближнем Востоке, в Латвии и Украине”, — говорится в мандате.

Трюдо также поручил министру укреплять ключевые двусторонние и региональные отношения страны и привлекать новых партнеров для решения возникающих проблем, а так же поддерживать усилия заместителя премьер-министра и министра межправительственных дел в работе над отношениями Канады и США.

Как сообщал УНН, ранее Трюдо заявил, что Голодомор был геноцидом, призванным сломить волю украинцев.

Источник: УНН
Теги: МИД, Канада, Украина
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