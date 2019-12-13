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ВВС объявила победителей премии "Книга года - 2019"

ВВС объявила победителей премии "Книга года - 2019"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. ВВС News Украина объявила победителей премии "Книга года - 2019", представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Книгой года-2019 стал роман Тамары Гориха Зерня "Доця" (Киев: Белка, 2019). В номинации Детская книга года BBC-2019 победила книга "сапиенс" Владимира Аренева (Харьков: Ранок, 2019). А премию в номинации Книга года - Эссеистика-2019 получил сборник очерков Тараса Прохасько "Да, но ..." (Черновцы: Меридиан Черновиц, 2019)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония, во время которой объявляли победителей состоялась в Художественном Арсенале - Национальном культурно-музейном комплексе в Киеве.

"Победитель в каждой категории получает премию в размере 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте. Издатели "Книги года BBC", "Детской книги года BBC" и "Книги года BBC - Эссеистика" имеют право использовать логотипы премии BBC News Украина в следующих тиражах книг-победителей. Победу в конкурсе читательских рецензий получила Инна Долгушина за ее рецензию на книгу Тамары Гориха Зерня "Доця". Она получает звание "Читатель года 2019" и электронную книгу Kindle", - добавили в пресс-службе.

Напомним, книгой года 2018 по версии ВВС News Украина стал роман Юрия Андруховича "Любовники юстиции".

Источник: УНН
Теги: рейтинги, ВВС, книги
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