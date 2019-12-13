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По делу Шеремета проведут следственный эксперимент

По делу Шеремета проведут следственный эксперимент

Павел Шеремет

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета проведут следственный эксперимент. Про это сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", предаёт УНН.

"Будет следственный эксперимент, будет выяснятся", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что подозрения основывается на экспертизах, в том числе и иностранного эксперта.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Источник: УНН
Теги: убийство, Арсен Аваков, Украина, экспертиза
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