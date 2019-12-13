Подозрения фигурантам дела Шеремета основанны на экспертизах - Аваков

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Экспертиза установила ДНК подозреваемых на взрывчатке, идентичной той, который был подорван автомобиль Павла Шеремета. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Мы получили предварительные выводы экспертизы… Заключение эксперта это уже серьёзно… В основу нашего подозрения ложится самое главное - экспертиза. Пума и Буча изготовили мину, практически идентичную той, которой был убит Павел Шеремет. Антоненко и Кузьменко, она же "Лиса", по экспертизе, были теми двумя людьми, которые заложили мину под автомобиль Павла Шеремета – это второй факт", - сказал Аваков.

Он также рассказал, что в ходе следствия разрабатывались 20 групп.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.