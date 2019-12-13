Киллеру, стрелявшему в 3-летнего ребенка в Киеве, обещали тысячу долларов – Аваков

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Киллеру, застрелившему 3-летнего ребенка в центре Киева, пообещали тысячу долларов. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Ему (киллеру – ред.) пообещали тысячу долларов, а если исполнит – еще 20", - рассказал Аваков.

"В нашей стране на пятом году войны огромное количество прошли фронт, огромное количество людей получили ордена, медали. Если ветеран войны молодой парень, снайпер, стреляет, как наёмный киллер, – убивает 3-летнего ребенка. Это – факт. Да, он орденоносец, он герой войны. Но мы должны на это реагировать", - добавил министр.

Аваков также напомнил, что ветераны АТО участвовали в убийстве российского оппозиционного политика Дениса Вороненкова, активистки Екатерины Гандзюк и волонтера Виталия Олешко.

Напомним, 2 декабря правоохранители задержали двух мужчин, которых обоснованно подозревают в убийстве трехлетнего ребенка, что произошло вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовская.

Позже стало известно, что задержаны молодые люди 18 и 19 лет.