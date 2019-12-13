Регистрация | Вход |
USD: 23,56 -0,0402  EUR: 26,24 0,1015 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 14 декабря 2019 00:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7575
Версия для печати

Аваков: подозреваемая в убийстве Шеремета Яна Дугарь получила загранпаспорт в 2018 году

Аваков: подозреваемая в убийстве Шеремета Яна Дугарь получила загранпаспорт в 2018 году

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, по данным полиции, получила загранпаспорт только в 2018 году, несмотря на утверждения защиты о том, что Дугарь пребывала в момент преступления (20 июля 2016 года – ред.) за границей. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Мы же знаем, что она заграничный паспорт получила только в 2018 году. Зачем тут врать", - сказал Аваков.

Отметим, что защитники Яна Дугарь утверждают, что на момент убийства она была за границей.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Источник: УНН
Теги: убийство, Арсен Аваков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.