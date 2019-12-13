Аваков: подозреваемая в убийстве Шеремета Яна Дугарь получила загранпаспорт в 2018 году

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, по данным полиции, получила загранпаспорт только в 2018 году, несмотря на утверждения защиты о том, что Дугарь пребывала в момент преступления (20 июля 2016 года – ред.) за границей. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Мы же знаем, что она заграничный паспорт получила только в 2018 году. Зачем тут врать", - сказал Аваков.

Отметим, что защитники Яна Дугарь утверждают, что на момент убийства она была за границей.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.