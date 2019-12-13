Регистрация | Вход |
USD: 23,56 -0,0402  EUR: 26,24 0,1015 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 14 декабря 2019 00:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Вернуться к списку RSS Архив
3915
Версия для печати

ВВС назвала победителей в номинации "Детская книга года BBC-2019"

ВВС назвала победителей в номинации "Детская книга года BBC-2019"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. ВВС News Украина объявила победителей премии "Детская книга года BBC-2019", представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"В номинации "Детская книга года BBC-2019" победила книга "Сапиенсы" Владимира Аренев (Харьков: Ранок, 2019)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в список премии "Детская книга года-2019" вошли 11 изданий. Также там была книга Андрея Бачинского "С Эйнштейном в рюкзаке", Тима Брика "Шармузикы: За пределами Великой Поляны", Оксаны Драчковськои "Зайка - нестрибайчик и его смелая мама", Оксаны Лущевской "Скелет без шкафа", Олеси Мамчич "Кем будет работать Яся "Натальи Матолинец "Академия Аматерасу", Тани статный "Когда я была лисой", Оли Русин "Мия и лунное затмение", Галины Ткачук "Белка Фасоль и Полуночный Пожирака" и Антона Шапки "Папина борода".

Напомним, ВВС объявила победителей премии "Книга года - 2019".

Источник: УНН
Теги: премии, книги
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.