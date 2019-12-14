Дело Шеремета: суд продлил избрание меры пресечения Антоненко

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева продлил избрание меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, который является подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета, после заявления об отводе судьи, передает корреспондент УНН.

Так, судья Сергей Вовк продолжил рассмотрение избрании меры пресечения Антоненко.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Также, Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугар, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.