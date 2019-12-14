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Бельгийский карнавал изъяли из списка ЮНЕСКО из-за антисемитизма

Бельгийский карнавал изъяли из списка ЮНЕСКО из-за антисемитизма

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Карнавал в бельгийском городе Алст изъяли из перечня культурного наследия ЮНЕСКО из-за проявления антисемитизма во время проведения мероприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЮНЕСКО.

В этом году во время карнавала использовали плакат, на котором изображены евреи с колокольчиками, большими носами и большим количеством денег.

Комитет ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия заявил, что такие действия нарушают принципы организации, а именно: "повторение расистских и антисемитских представлений несовместимы с основополагающими принципами Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года".

Карнавал в Алсте проводят ежегодно в течение трех дней. В 2010 году его добавили в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в список ЮНЕСКО внесли косивскую рисованную керамику.

Источник: УНН
Теги: ЮНЕСКО
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