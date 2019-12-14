Трое футболистов "ПСЖ" попали в символическую сборную группового этапа ЛЧ

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Официальный сайт УЕФА объявил сборную группового этапа Лиги чемпионов, в которую попали игроки из восьми команд, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Сборная группового этапа состоит из вратаря, трех защитников, четырех полузащитников и трех форвардов:

Вратарь: Навас ("Пари Сен-Жермен")

Защитники: Ашраф Хакими ("Боруссия"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Бернат ("Пари Сен-Жермен")

Полузащитники: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Хаким Зиеш ( "Аякс"), Сон Хин Мин ("Тоттенхэм"), Стерлинг ("Манчестер Сити")

Нападающие: Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Эрлинг Холанн ("Зальцбург").

Заметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.