Дело Шеремета: суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Антоненко

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании об избрании меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, передает УНН.

Так, судья Сергей Вовк объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Антоненко. О времени продолжения заседания сообщено не было.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Также, Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугар, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Зверобой и похищение ее детей.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.