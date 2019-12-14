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В Афганистане взрыв бомбы унес жизни 10 человек

В Афганистане взрыв бомбы унес жизни 10 человек

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В пятницу, 13 декабря, десять человек, в том числе четыре женщины и ребенок, погибли в результате взрыва бомбы на обочине дороги на востоке Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Это произошло в нестабильном районе Джагатая в провинции Газни. Все жертвы взрыва были гражданскими лицами. Еще шесть человек были ранены.

"К сожалению, в результате взрыва погибли 10 человек, в том числе четыре женщины и ребенок", - сообщил начальник местной полиции.

По словам официальных лиц, бомба была заложена для афганских сил безопасности, поскольку она взорвалась примерно в 300 метрах от военной базы.

Никто пока не взял ответственности за нападение, но чиновники обвиняют талибов.

Напомним, в Афганистане произошел взрыв, погиб командующий войсками.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, взрывы
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