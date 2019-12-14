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Биатлонист Подручный вошел в десятку лучших спринта этапа Кубка мира

Биатлонист Подручный вошел в десятку лучших спринта этапа Кубка мира

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В рамках второй гонки второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоялся мужской спринт, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Капитан мужской сборной Дмитрий Подручный прекрасно отработал первую очередь на дистанции, продемонстрировав, что в начале сезона находится в очень хорошей форме и готов включиться в борьбу в общем зачете. Немного испортил картину гонки промах в стрельбе лежа, не позволил побороться за подиум уже в спринте. Но даже с кругом штрафа Подручный сумел финишировать девятым с отличными перспективами на гонку преследования.

Антон Дудченко стал 27-м, пройдя без промахов два огневых рубежей. Артем Прима финишировал только 60-м, Руслан Ткаченко 68-м, Артем Тищенко 76-м.

Добавим, что победа досталась норвежцу Йоханнесу Бё, "серебро" французу Симону Дестьйо +7,8 сек, бронзовая награда в активе россиянки Александра Логинова +14,6 с.

Источник: УНН
Теги: биатлон
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