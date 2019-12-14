В ОПУ обсудили украинские-польские отношения с заместителем госсекретаря МИД Польши

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква обсудил с заместителем госсекретаря МИД Польши Марчином Пшидачем дальнейшие шаги в развитии украинского-польских отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПУ.

Игорь Жовква проинформировал собеседника о усилия, приложенные Президентом Украины Владимиром Зеленским с целью возобновления переговоров в нормандской формате, а также о результатах саммита, который состоялся 9 декабря в Париже.

Марчин Пшидач подтвердил неизменную поддержку Польшей территориальной целостности и суверенитету Украины и выразил готовность официальной Варшавы продолжать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения Минских договоренностей.

Стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия в контексте реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины. Польша настроена продолжать активную поддержку нашего государства в этом направлении.

Во время встречи речь шла об основных вопросах двусторонней повестки дня, в частности по реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также во время заседания Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша 5 ноября 2019 во Львове.

Обсуждая проблематику чествования общей исторической памяти, Игорь Жовква подчеркнул, что Украина предоставила разрешения на проведение поисковых работ и ожидает соответствующие шаги со стороны польской стороны по упорядочению мест украинской памяти на территории Польши.

Собеседники согласовали график мероприятий политического диалога на высшем уровне на ближайшие месяцы.

Напомним, операторы ГТС Польши и Украины договорились об условиях сотрудничества на следующий год.