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Сборная Украины выступит в победном составе ОИ-2014 в эстафете КМ по биатлону

Сборная Украины выступит в победном составе ОИ-2014 в эстафете КМ по биатлону

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на женскую эстафету 4 на 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Состав сборной включает в себя Юлию Джиму, Валентину и Виту Семеренко, а также Елена Подгрушная. Именно в таком сочетании украинки завоевали золотые награды в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Заметим, что старт гонки запланирован на 12:30 по киевскому времени.

Напомним, что полсекунды отделили украинца от награды на этапе Кубка IBU.

Источник: УНН
Теги: биатлон
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