Новости: Спорт
Суббота, 14 декабря 2019, 05:09 • Сергей Куркович • 5940
Сборная Украины выступит в победном составе ОИ-2014 в эстафете КМ по биатлону
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на женскую эстафету 4 на 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, информирует УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Состав сборной включает в себя Юлию Джиму, Валентину и Виту Семеренко, а также Елена Подгрушная. Именно в таком сочетании украинки завоевали золотые награды в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Заметим, что старт гонки запланирован на 12:30 по киевскому времени.
Напомним, что полсекунды отделили украинца от награды на этапе Кубка IBU.
Источник: УНН