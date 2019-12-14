Полиция задержала банду, которая ограбила игорное заведение и два магазина

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Трое злоумышленников в масках и с оружием в руках ограбили игорное заведение и два магазина в Дружковке Донецкой области. Фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Краматорской прокуратуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Дружковское отделение полиции Донецкой области.

10 декабря около 2:00 до Дружковского отделения полиции поступило сообщение от работников охраны о том, что сработала тревожная кнопка игорного заведения. В помещение ворвались трое мужчин в масках, один из которых держал в руке предмет, похожий на пистолет. Налетчики завладели деньгами из кассы в размере 500 гривен и скрылись.

Уже через 2 часа поступило еще одно аналогичное сообщение. Нападавшие ограбили магазин, их добычей стали 300 гривен.

Полицейских Дружковки немедленно был поднят по тревоге. Было установлено, что в обоих преступлений причастны одни и те же лица - злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения заведений.

За сутки в результате оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции задержали подозреваемых. Ими оказались жители Славянска, Константиновки и Константиновского района в возрасте 18, 20 и 33 года. Самый молодой из участников группы уже имеет судимость за кражу и причинение тяжких телесных повреждений.

Установлено, что сообщники предварительно договорились о преступлении. Заблаговременно приехали в Дружковки и определили учреждения для нападения. Дождавшись, пока на улице станет безлюдно, пошли на дело.

Кроме того, выяснилось, что задержанные причастны к совершению разбойного нападения в Константиновке. При аналогичных обстоятельствах нападавшие завладели из магазина около 14 000 гривен.

Подозреваемым инкриминируют ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Суд принял фигурантов под стражу на два месяца.

Напомним, во Львовской области совершено разбойное нападение на предпринимателя.