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Украинский футболист отметился хет-триком в чемпионате Греции

Украинский футболист отметился хет-триком в чемпионате Греции

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Бывший хавбек киевского "Динамо" Владислав Наумец в составе греческого ФК "Янина" забил три гола в матче против "Каркиры", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба украинца.

Наумец отличился в воротах оппонентов на 3, 30-й и 90 + 2 минутах матча, который закончился сокрушительным победой гостей - 4:0.

Примечательно, что это было первое появление украинском в чемпионате в стартовом составе (до этого было только два выхода в Кубке).

Добавим также, голевая феерия украинца помогла "Янине" продолжить удерживать лидерство во втором по силе чемпионате Греции. При этом у клуба ни одного поражения. Команда после 9 туров набрала 21 очко и на 4 опережает ближайшего противника.

Источник: УНН
Теги: футбол
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