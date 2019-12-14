Джулиани сообщил Трампу об "очень важную" информацию из Украины
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах Трампа во время своей поездки в Украину в начале декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
По возвращении в Нью-Йорк 7 декабря Джулиани сразу же позвонил Трамп. "Адвокат заявил ему, что смог получить" больше, чем ты можешь себе представить ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Джулиани готовит 20-страничный доклад для Трампа по итогам поездки.
Напомним, адвокат американского президента Рудольф Джулиани смог многое выяснить в ходе своего антикоррупционного расследования в Украине, однако пока не делился этой информацией с самим Дональдом Трампом. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Вашингтоне.
“Он, я думаю, представит доклад генеральному прокурору и Конгрессу. Он говорит, что у него есть много хороших сведений. Я пока не говорил с ним по поводу этих сведений”, — заявил Трамп. “Он не сказал мне, что ему удалось выяснить, но я думаю, что он хочет сообщить Конгрессу, генеральному прокурору и министерству юстиции. Я слышал, что ему очень многое удалось выяснить”, — добавил президент, отвечая на вопрос о поездке своего адвоката в Украину.
В тексте упоминаются