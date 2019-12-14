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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в субботу в Тихом океане у берегов Вануату. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 391 км к северу от столицы Вануату города Порт-Вила (около 36 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 2 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступало.

Напомним, у Японии произошло мощное землетрясение.

Источник: УНН
Теги: землетрясение
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