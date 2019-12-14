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В американском городе объявили режим ЧС из-за кибератаки

В американском городе объявили режим ЧС из-за кибератаки

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN и страницу мэра города Латоя Кантрелл в Twitter.

13 декабря в городской сети, начиная с 5:00 по местному времени (13:00 по киевскому времени), была зафиксирована подозрительная активность, которую позже определили как кибератаку. В результате серверы городских служб были отключены. Сейчас ведется расследование инцидента.

Как сообщила CNN, городская сеть подверглась атаке с использованием вирусов-вымогателей. Такие программы обычно заражают компьютерные сети и блокируют важные документы, за которые впоследствии киберпреступники требуют выкуп.

К моменту обнаружения атаки никакого требования о выкупе администрации города не поступало.

По данным телеканала, в расследовании инцидента участвуют полиция штата, ФБР, а также секретные службы.

Напомним, в Украине за последний месяц отразили 11 кибератак.

Источник: УНН
Теги: США, хакеры, киберугроза
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