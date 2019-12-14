ГБР расследует служебную халатность, которая могла привести к пожару в одесском колледже

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, осуществляющих досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, повлекшее тяжкие последствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Язык идет о пожаре в административном здании Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в городе Одессе.

Сейчас в служебных помещениях ГУ ДСНС Украины в Одесской области проводятся повторные обыски с целью обнаружения и изъятия документации, скрытой от органа досудебного расследования при проведении предварительных следственных действий. Данная документация будет приобщена в качестве доказательства в уголовном производстве.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Квалификация дела: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 16 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела. 11 декабря под завалами обнаружили тела еще четырех человек.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, одну из них отправили под домашний арест.