Во Львове угарным газом отравился четырехлетний ребенок

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во Львове два человека отравились угарным газом, среди них четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, пишет корреспондент УНН.

“Около 21:50 часов, во Львове, в квартире дома по улице Почаевской, 13 отравились, вероятно, угарным газом 2 человека — жительница квартиры, из них один ребенок 2015 рождения. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести (у ребенка — 10% карбоксигемоглобина) госпитализированы в медицинские учреждения города Львова”, — сообщили в департаменте.

На время проверки аварийной службой “Львовгаз” тяга в дымоходе была в наличии. До выяснения причины происшествия квартира временно отключена от газоснабжения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как писал УНН, недавно во Львове угарным газом отравились двое детей и взрослый.