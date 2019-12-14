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В США расследуют двенадцать аварий из-за использования Tesla в режиме автопилота

В США расследуют двенадцать аварий из-за использования Tesla в режиме автопилота

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Американское агентство автомобильной безопасности расследует двенадцать аварий из-за использования автомобилю Tesla в режиме автопилота. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Американское агентство по безопасности автомобилей заявило, что оно расследует 12-ю аварию Tesla, которая может быть связана с передовой системой помощи водителю — автопилотом, после того, как Tesla Model 3 въехала сзади в припаркованную полицейскую машину в Коннектикуте в субботу”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за автопилота произошло по меньшей мере три смертельных аварии автомобилей Tesla в США с 2016 года.

“Специальная группа по расследованию аварий проводила проверку 12 аварий с участием транспортных средств Tesla, где использовался автопилот на момент инцидента. На сегодняшний день агентство завершило подготовку отчетов по двум из них: смертельную аварию во Флориде 2016 года с использованием автопилота и об аварии, где автопилот был исключен в качестве одного из факторов”, — добавили в СМИ.

Напомним, обвинительный акт в отношении подозреваемых в афере с акциями компании Tesla направлен в суд.

Источник: УНН
Теги: США
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