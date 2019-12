В Хиросиме снесут два дома, переживших атомную бомбардировку

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Администрация префектуры Хиросима приняла решение о сносе в ближайшие годы двух зданий, которые уцелели после американской атомной бомбардировки 1945 года. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

Речь идет о двухэтажных постройках 1913 года, где располагалось предприятие по производству одежды и обуви для нужд императорской армии. Также там были складские помещения и центр распределения готовой продукции. В Хиросиме эти строения находятся недалеко от центра города и всего в 2,7 км от эпицентра взрыва атомной бомбы.

Это одни из самых крупных зданий, оставшихся после атаки бомбардировщика ВВС США. Их крыша сильно пострадала, однако крепкие стены из железобетона и красного кирпича выдержали мощный удар. Сразу после атаки там был организован временный пункт помощи пострадавшим жителям.

Причиной сноса стала старость конструкций и их плохая сейсмостойкость. Согласно проведенной экспертизе, они не способны выдержать сильное землетрясение магнитудой выше 7. По предварительному плану, снос произойдет в 2022 году.

Против решения администрации выступила общественность Хиросимы, в первую очередь организации, объединяющие выживших после бомбардировки. По их мнению, эти здания напоминают миру о произошедшей трагедии.

