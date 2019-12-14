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Боевики дважды задерживали патрули СММ ОБСЕ на Донбассе - штаб ООС

Боевики дважды задерживали патрули СММ ОБСЕ на Донбассе - штаб ООС

КИЕВ. 14 декабря. УНН. По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря, представители вооруженных формирований Российской Федерации дважды задерживали патрули Миссии у Петровского и у Верхньоширокивського. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“По данным отчета СММ ОБСЕ от 13 декабря 2019 года представители вооруженных формирований Российской Федерации дважды задерживали патрули Миссии на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе населенного пункта Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) позволили патрулю Миссии проехать только после 20 минут ожидания; на блокпосту западнее населенного пункта Верхньошироковское (бывший Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) — только после примерно 1 час ожидания”, — говорится в сообщении.

Указано, что мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины и все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.

“Однако вооруженные формирования в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ежедневно отказывают СММ в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий, в том числе и к участкам разведения сил и средств”, — отметили в пресс-центре.

Напомним, в ОБСЕ назвали Украину приоритетом организации на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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