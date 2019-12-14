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В Ровенской области Mercedes въехал в микроавтобус: 1 погибший, трое раненых

В Ровенской области Mercedes въехал в микроавтобус: 1 погибший, трое раненых

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Ровенской области, вблизи села Малушка, 40-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz E 320 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса, еще три человека травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

“Сегодня 14 декабря, в пять утра вблизи села Малушка 40-летний житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz E 320, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Vito под управлением 53-летнего жителя Ровно. В результате ДТП пассажир микроавтобуса, 67-летний житель, от полученных травм погиб на месте происшествия. У водителя этого же авто диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер. Еще одна пассажирка микроавтобуса 62-летняя жительница города Ровно, получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра. Руководитель легковушки в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом ребер”, — говорится в сообщении.

Указано, что пострадавших госпитализировали в Сарненскую центральной районной больницы.

“По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — отметили в отделе коммуникации.

Также сообщается, что у водителей отобраны образцы крови на предмет определения опьянения.

Напомним, на Черниговщине произошло масштабное ДТП, три человека погибли.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Ровно и Ровенская область, Национальная полиция
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