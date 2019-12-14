В Ровенской области автомобиль насмерть сбил пешехода

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На Ровенщине автомобиль Kia Sportage насмерть сбил женщину, которая шла с велосипедом со стороны дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 13 декабря, около 19 часов на автодороге “Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблячье”.

“На месте происшествия полицейские установили, что вблизи села Дытынычи водитель автомобиля Kia Sportage, 45-летняя киевлянка допустила наезд на 68-летнюю жительницу Дубно, которая шла по правому краю проезжей части и везла велосипед. В результате ДТП пешеход от полученных травм погибла на месте происшествия”, — говорится в сообщении.

Указано, что освидетельствование показало, что водитель автомобиля была трезвой. Автомобиль изъят и помещен на спецплощадку.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, со повлекшее смерть потерпевшего следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровенской Mercedes въехал в микроавтобус , в результате — 1 погибший, трое раненых.