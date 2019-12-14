В Хмельницкой области пьяный водитель совершил ДТП: один человек погиб, второй травмирован

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Хмельницкой области полицейские задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в котором одна женщина погибла, еще один тяжело травмировалась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП области.

Сообщается, что ДТП произошло вчера, 13 декабря, около 16.40 часов в селе Волчья Гора Хмельницкого района.

“Предварительно установлено, что 50-летний житель села Захаровцы, управляя автомобилем „ЗАЗ 1102“, совершил наезд на двух женщин 63 и 65 лет, местных жительниц, которые двигались со стороны дороги в попутном направлении. В результате ДТП 63-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. 65-летнюю женщину с телесными повреждениями в виде вывиха правого плеча, закрытой черепно-мозговой травмы и многочисленных ушибов госпитализировали в Хмельницкую областную больницу. Во время проверки водителя на состояние алкогольного опьянения „Драгер“ показал 2.4 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Указано, что по данному факту следователи следственного управления ГУНП открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.

“Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении водителю подозрения и избрании ему меры пресечения”, — добавили в секторе коммуникации.

Напомним, в Ровенской области автомобиль насмерть сбил пешехода.