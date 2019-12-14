Полиция задержала банду во время нападения на предпринимателя

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На Киевщине полицейские задержали четырех человек во время нападения на дом предпринимателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.

“13 декабря сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами корда ГУНП Житомирщины в одном из сел Киевской области задержали четыре человека во время совершения ими нападения на дом предпринимателя. После разоблачения разбойники открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал. Сейчас нападавшие под стражей”, — говорится в сообщении.

Указано, что около 19.00 в селе Киево-Святошинского района подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя с целью завладения его имуществом. Нападавшие имели при себе оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под Балаклавой, а одеты были в специальные тактические костюмы.

“Полицейские ГУНП Житомирской области в ходе следственно-розыскных мероприятий фиксировали действия указанной группировки в течение определенного периода, поскольку у нас есть основания утверждать об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Совершения ими очередного разбоя было фактически прекращено нашими сотрудниками. Над разоблачением этой группы работали практически все наши подразделения: криминальная полиция, следователи, эксперты, кинологи, спецподразделения ”, - сообщил начальник полиции Житомирщины Сергей Крупей.

Сообщается, что на месте происшествия полицейские задержали четырех человек. Все они неработающие ранее судимые (в том числе за убийство) жители г. Киева и Киевской области, самому старшему — 43 года, а самым молодым — по 31. У них изъято оружие, боеприпасы, средства взлома замков и другие свидетельства преступной деятельности.

“Досудебное расследование проводится по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины”, — сообщили в отделе коммуникации.

Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых.

Законодательством Украины за указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, полиция задержала банду, которая ограбила игорное заведение и два магазина.