Регистрация | Вход |
USD: 23,56 0,0000  EUR: 26,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 14 декабря 2019 18:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
5415
Версия для печати

Сборная Украины в шаге от медали завершила женскую эстафету КМ по биатлону

Сборная Украины в шаге от медали завершила женскую эстафету КМ по биатлону

фотогалерея

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На заснеженной трассе в Хохфильцене женская сборная Украины провела эстафетную гонку второго этапа Кубка мира по биатлону, передает корреспондент УНН.

“Желто-синия” сборная в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной завоевали 4 строчку. После передачи третьей эстафеты Украины проигрывала более 30 секунд по сравнению с 3 местом. Однако Елена Пидгрушная смогла наверстать упущенное и была близка к попаданию на подиум.

В итоге сборная Швейцарии обошла Украину на 5,1 с в борьбе за третье место. “Желто-синие” завершили выступление без штрафных кругов с 8 дополнительными патронами.

Отметим, победительницами стали норвежки, далее следуют россиянки и швейцарки.

Напомним, что Украина именно в таком составе оформила триумфальное выступление на Олимпийских играх в Сочи.

Источник: УНН
Теги: биатлон, сборная Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.