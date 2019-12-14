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Умер еще один пострадавший из-за извержения вулкана в Новой Зеландии

Умер еще один пострадавший из-за извержения вулкана в Новой Зеландии

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Умер еще один пострадавший от извержения вулкана Вахаари (Уайт-Айленд) в Новой Зеландии, лечился в больнице Вайкато. Таким образом, число жертв возросло до 15. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter полиции Новой Зеландии.

“В полиции подтвердили, что еще один человек умер из-за извержения вулкана Вахаари (Уайт-Айленд), что увеличило количество погибших до 15. Ранее умерший лечился в больнице Вайкато”, — говорится в сообщении.

Указано, что полиция продолжает уделять внимание поддержке пострадавших семей.

Напомним, ранее сообщалось о 14 погибших из-за извержения вулкана в Новой Зеландии.

Также напомним, 9 декабря произошло извержение вулкана на частном острове Уайт-Айленд, который открыт для туристов. Всего на острове и у него во время стихии находились около сотни человек, рассказала премьер-министер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Источник: УНН
Теги: ЧП, Новая Зеландия
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