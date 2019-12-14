В СНБО провели встречу с делегацией Соединенных Штатов

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности СНБО Украины. Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности. “В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план”, — сказал он, добавив, что в глобализированном мире, где войны все больше становятся гибридными, защита информации и устройств для работы с ней является крайне важным, поскольку для киберпреступлений не существует границ.

“В этом контексте Секретарь СНБО Украины сообщил о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности, и отметил, что в Аппарате СНБО Украины продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) в соответствии с современными вызовами, главной задачей которого определено, в частности, прогнозирование и выявление потенциальных и реальных киберугроз, а также обеспечение СНБО Украины аналитическими материалами”, — указано в сообщении.

Данилов также подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский уделяет много внимания вопросам кибербезопасности, и по итогам заседания СНБО Украины 7 декабря принят ряд решений в этой сфере.

“В свою очередь, члены американской делегации отметили, что Украина дает отпор кибератакам. Сотрудники Сената США отметили созвучна поддержке Украины в Конгрессе и Сенате, свидетельством чего, в частности, является выделение 300 млн долл. военной помощи, а также введение санкций в отношении российской энергетики”, — добавили в СНБО.

Как писал УНН, ранее глава СБУ Иван Баканов заверил дипломатов США в четкой позиции Украины для “нормандского” саммита.