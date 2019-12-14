В Херсоне годовалого ребенка оставили в подъезде

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Херсоне годовалый ребенок в легкой одежде был заброшен в подъезде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

“Вчера в Херсоне вечером в полицию обратился житель одной из многоэтажек по ул. Алмазова. Заявитель пояснил полицейским, что в дверь квартиры услышал на площадке звуки, похожие на детский плач. 42-летний мужчина вышел в общий коридор и увидел на полу одетого в тонкие вещи мальчика возрастом около одного года. Рядом никого из взрослых не было, поэтому мужчина забрал ребенка к себе в квартиру и позвонил в полицию. По указанному адресу выехали ювенальные полицейские и экипаж мобильной группы полиции по противодействию домашнему насилию”, — говорится в сообщении.

Указано, что полицейские отвезли ребенка в больницу и передали под надзор врачей. Сейчас с мальчиком все в порядке и его жизни ничего не угрожает. Также работники полиции установили и родителей ребенка.

“Ими оказались супруги из этого же дома. Как оказалось, семья состоит на учете социальных служб, мать и отец ведут антиобщественный образ жизни. В настоящее время иметь утверждает, что пошла в магазин, а ребенка оставила мужу. Как дети появилась на полу общего коридора пока неизвестно. Ведь отец отказывается общаться с полицией”, — отметили в отделе коммуникации.

Сейчас выясняются все обстоятельства для определения правовой квалификации события. Полицией подготовлены оповещения в социальные службы для принятия решения о лишении родителей ребенка прав. Мальчик пока находится под наблюдением медработников.

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