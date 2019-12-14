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Украинка уступила в финале теннисных соревнований в Дубае

Украинка уступила в финале теннисных соревнований в Дубае

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Юная 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур провела финальный поединок турнира с призовым фондом в 100 тыс. долл. в Дубае, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Киевлянка не смогла в этот раз завоевать титул. Она уступила румынке Ани Богдан — 1:6, 2:6.

Наша землячка лишь второй раз в карьере выступала на соревнованиях такого уровня. И уже со второй попытки пробилась в финал, выиграв всего 6 матчей, ведь начинала выступления в квалификационной сетке соревнований.

Напомним, что в полуфинале Снегири обыграла первую сеяной, победительницу “Ролан Гаррос” и Кубке Федераций — Младенович.

Источник: УНН
Теги: теннис
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