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Свергнутого президента Судана приговорили к двум годам заключения в реабилитационной клинике

Свергнутого президента Судана приговорили к двум годам заключения в реабилитационной клинике

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Суд приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира, отстраненного от власти в апреле, к двум годам заключения по обвинению в коррупции и отмывании денег, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Омару аль-Баширу предъявили обвинения после того, как в его доме обнаружили доллары, евро и суданские фунты на сумму в 130 миллионов долларов. Он не признал вину.

Как сообщает Associated Press, аль-Баширу 75 лет, поэтому он будет отбывать срок в реабилитационной клинике для пожилых людей, осужденных за преступления, за которые не предусмотрена смертная казнь.

В отношении аль-Башира также выдвинули обвинения в убийстве протестующих во время восстания в Судане. Приговор по этому делу пока не вынесен.

Международный уголовный суд (МУС) в 2010 году выдал ордер на арест Омара аль-Башира. Его обвиняют в геноциде, совершенном в ходе межэтнического конфликта в Дарфуре, начавшегося в 2003 году. Жертвами конфликта стали сотни тысяч человек. Новые власти Судана отказались выдавать аль-Башира МУС.

Добавим, что в Судане распустили партию свергнутого експрезидента.

Источник: УНН
Теги: Судан
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