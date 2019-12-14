Кремль: судьбоносного прорыва на встрече в нормандском формате не удалось достичь

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Судьбоносный прорыв на прошедшем в Париже саммите в “нормандском формате” не был достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы “Большая игра” на федеральном Первом канале. Анонс с отрывком записи беседы был опубликован на канале в Telegram ведущей ток-шоу Марины Ким, пишет УНН.

“Да”, — сказал Песков в ответ на вопрос, возобновился ли “нормандский формат” после долгого перерыва. “Достигнут ли судьбоносный прорыв? Нет”, — добавил он.

Добавим, сообщение о том, что украинская сторона подготовит предложения по изменению минских соглашений к запланированному на март 2020 саммита “нормандской четверки”, вызывают недоумение. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Украина планирует подготовить изменения в Минских соглашений к следующей “нормандской встречи”, которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.

Напомним, в МИД РФ заявили, что на нормандском саммите “Москва решила свои задачи лучше других”.