Киевлян предупредили о тумане

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В КГГА предупредили, что до конца суток в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“До конца суток 14 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.

Указано, что водителям порекомендовали во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

• снизить скорость движения;

• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

Напомним, на мониторинг качества воздуха в Киеве выделили 40 млн грн.