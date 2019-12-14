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Киевлян предупредили о тумане

Киевлян предупредили о тумане

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В КГГА предупредили, что до конца суток в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“До конца суток 14 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.

Указано, что водителям порекомендовали во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

• снизить скорость движения;

• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

Напомним, на мониторинг качества воздуха в Киеве выделили 40 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Киев, туман, Украина
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