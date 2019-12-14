Архиерейский собор ПЦУ призвал Филарета "к примирению и прекращению самоизоляции"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Архиерейский собор ПЦУ призвал главу УПЦ КП Филарета “к примирению и прекращению самоизоляции” в постановлениях собора, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

В третьем пункте постановления Архиерейского собора указанно: “Призвать Почетного Патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения Почетного Патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации „Киевская Патриархия УПЦ КП“, как об этом говорится в решении Священного Синода (журнал № 72 заседания от 5 декабря 2019 года)”.

Как стало известно ранее, на заседании Священного Синода Православной церкви Украины 5 декабря был рассмотрен вопрос о положении Почетного Патриарха Филарета после проведения ликвидации УПЦ Киевского патриархата.

На нем ПЦУ гарантировала материальное содержание и “достойные условия жизни” для Филарета после ликвидации УПЦ КП.

Добавим, что сегодня Православная церковь Украины опубликовала постановления Архиерейского собора.