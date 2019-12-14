В Черновцах неизвестный поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 авто

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Чернигове неизвестный поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 транспортным средствам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

“Ночью 14-го декабря в течение часа по спецлинии „102“ поступило три сообщения о возгорании автомобилей на улицах Трепка, Герцена и Чехова в Черновцах. Чуть позже утром в полицию поступило обращение о повреждении восьми автомобилей по улице Герцена путем прокола шин”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что подожгли две легковушки “ВАЗ” и один — ГАЗ “Волга”. Правоохранители осмотрели места происшествия, опросили потерпевших, возможных свидетелей и проработали записи камер видеонаблюдения.

“Кроме этого, в полдень поступило сообщение о повреждении шин еще около 20 транспортных средств, которые были припаркованы по улицам Трепка, Салтыкова-Щедрина и Герцена”, — добавили в отделе коммуникации.

По указанным фактам следователи Черновицкого отдела полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе ночью двое мужчин подожгли BMW.