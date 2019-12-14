КНДР будет использовать результаты оборонных испытаний для сдерживания США

КИЕВ. 14 декабря. УНН. КНДР будет использовать результаты недавних испытаний оборонных технологий чтобы противостоять ядерным угрозам от США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

“Ценные данные, технологии и результаты недавних оборонных испытаний будут применены для создания нового стратегического вооружения, призванного решительно и надежно сдерживать и подавлять ядерные угрозы США”, — заявил начальник генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона.

Также сообщается, что Пак Чон Чхон отметил, что Пхеньян готов ответить на любые политические и военные провокации враждебных сил.

Напомним, КНДР официально сообщила о проведении “большого испытания” на полигоне Сохэ.