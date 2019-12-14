Регистрация | Вход |
USD: 23,56 0,0000  EUR: 26,24 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 14 декабря 2019 22:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Завышенные ожидания от новогодних праздников приводят к депрессии - психолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6180
Версия для печати

КНДР будет использовать результаты оборонных испытаний для сдерживания США

КНДР будет использовать результаты оборонных испытаний для сдерживания США

КИЕВ. 14 декабря. УНН. КНДР будет использовать результаты недавних испытаний оборонных технологий чтобы противостоять ядерным угрозам от США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

“Ценные данные, технологии и результаты недавних оборонных испытаний будут применены для создания нового стратегического вооружения, призванного решительно и надежно сдерживать и подавлять ядерные угрозы США”, — заявил начальник генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона.

Также сообщается, что Пак Чон Чхон отметил, что Пхеньян готов ответить на любые политические и военные провокации враждебных сил.

Напомним, КНДР официально сообщила о проведении “большого испытания” на полигоне Сохэ.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.