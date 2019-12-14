ПЦУ утвердила за собой правопреемство относительно названий УПЦ КП и УАПЦ

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Архиерейский собор ПЦУ среди своих постановлений зафиксировал, в том числе, “правопреемство, в том числе относительно названий УПЦ КП и УАПЦ”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины.

В четвертом пункте постановления Архиерейского собора Православной церкви Украины указано: “Принять Решение (прилагается), об изложении и утверждении Устава Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) в новой редакции, чем зафиксировать правопреемство, в том числе относительно названий УПЦ КП и УАПЦ”.

Стоит также отметить, что по результатам собора, Митрополит Православной церкви Украины Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций “Киевская Патриархия УПЦ КП” и “Патриархии УАПЦ”.

Также, 5 декабря, на заседании Священного Синода Православной церкви Украины был рассмотрен вопрос о положении Почетного Патриарха Филарета после проведения ликвидации УПЦ Киевского патриархата.