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Определился третий полуфиналист Клубного чемпионата мира по футболу

Определился третий полуфиналист Клубного чемпионата мира по футболу

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Футболисты ФК “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии провели противостояния с тунисским “Эсперанс” в рамках 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу, передает корреспондент УНН.

Героем баталии стал французский форвард Бафетимби Гомис, который появился на поле на 65 минуте и забил единственный мяч во встрече на 73 минуте. Француз получил мяч, перкинув его через защитника и отправил его под штангу ворот — 1:0.

Примечательно, что тренером “Аль-Хиляль” является сын Мирчи Луческу — Разван.

В полуфинале “Аль-Хиляль” встретится с бразильским “Фламенго”, который начнет турнир именно с полуфинала.

Заметим, что “Ливерпуль” начнет выступление с полуфинальной стадии, его соперником станет победитель матча “Монтеррей” — “Аль-Садд”.

Источник: УНН
Теги: футбол
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