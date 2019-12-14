Гол с пенальти принес "Шахтеру" победу над "Зарей"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Центральное противостояние 18 тура чемпионата Украины по футболу между "Зарей" и "Шахтером" завершилось в пользу гостей из Донецка, передает корреспондент УНН.

Первый тайм завершился с нулевой ничьей. В начале второй половины Жуниор Мораес забил гол ударом, после чего мяч дважды ударился о газон и влетел в сетку ворот.

Довольно быстрый ответ произошел от “Зари”. Кочергин прошел по лицевой линии и сбросил немного назад, где Леднев ударом в касание попал в цель. За семь минут до конца основного времени Марлос получил право на пробитие пенальти, которое было точным — 1:2.

Добавим, “горняки” имеют 50 очков — 1 ступень, “Заря” пока удерживает вторую ступень с 34 баллами.