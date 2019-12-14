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ЕС проведет конференцию доноров для помощи Албании, пострадавшей от землетрясения

ЕС проведет конференцию доноров для помощи Албании, пострадавшей от землетрясения

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Европейский союз в январе в Албании проведет конференцию доноров, чтобы помочь в восстановлении этой балканской страны, пострадавшей в ноябре от землетрясения. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен 14 декабря заявила о намерении Брюсселя присоединиться к “длительному периоду восстановления” Албании.

Землетрясение в Албании магнитудой 6,4 в конце ноября унесло жизни 51 человека, более 13 тысяч человек остались без крова, повреждения получили более 14 тысяч домов.

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Албания попросила о международной финансовой помощи для восстановления. Правительство на работы по восстановлению выделил около 117 млн долларов.

14 декабря в пострадавшем от землетрясения албанском городе Дуррес были задержаны девять человек по подозрению в незаконном строительстве и злоупотреблении служебным положением. По данным прокуратуры, из-за незаконно возведенных домов, которые обрушились, погибли 23 человека.

Источник: УНН
Теги: ЕС, финансовая помощь, помощь, Албания
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