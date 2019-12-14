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Оппозиция в Польше определилась с кандидатом в президенты

Оппозиция в Польше определилась с кандидатом в президенты

Малгожата Кидава-Блоньская

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ведущая оппозиционная партия Польши — либерально-консервативная “Гражданская платформа” — в субботу, 14 декабря, на съезде в столице 340 голосами из 475 возможных выбрала Малгожату Кидаву-Блоньскую, вице-спикера Сейма (нижней палаты парламента), в качестве кандидата на пост президента на выборах в мае 2020 года. Об этом пишет DW, передает УНН.

“Мы начинаем большую игру, и я знаю, что мы ее выиграем. Я одержала победу над Ярославом Качиньским в Варшаве (на выборах в парламент в октябре — ред), выиграю и Анджея Дуду”, — заявила вице-спикер.

Основной соперник Кидавы-Блоньской на праймериз мэр Познани Яцек Ясковяк набрал лишь 125 голосов.

Отмечается, что бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента Польши.

Единственным кандидатом от провластных сил на них будет действующий глава польского государства Дуда.

Напомним, Туск подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины Евросоюзом.

Источник: УНН
Теги: выборы, Польша
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