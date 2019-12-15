В Черновцах задержали мужчину, который поджег три автомобиля и проколол шины еще 28 авто - полиция

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Полиция задержала мужчину, который недавно совершил поджог трех автомобилей в одном из микрорайонов Черновцов. Тогда же он проколол шины еще 28 автомобилям. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

“Чтобы установить личность преступника, полицейские провели подворовой обход, опросили всех возможных очевидцев и изъяли записи камер видеонаблюдения с места преступления и прилегающей территории. Проанализировав полученную информацию, оперативники Черновицкого отдела полиции установили приметы мужчины, причастного к указанным преступлениям. Сразу же ориентировки разослали всем нарядам полиции, которые несли службу на территории Черновцов”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе ночью двое мужчин подожгли BMW



Уже вскоре правоохранители разыскали и задержали нарушителя на одной из улиц города. Им оказался 29-летний уроженец Херсонской области, который находится на территории Черновцов без постоянного места жительства. Полицейские изъяли у него вещественные доказательства, которые непосредственно указывают на причастность к совершению указанных преступлений.

“Мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознавал последствия своих действий”, — добавили в полиции.

Напомним, поджог 3 автомобилей и прокол шин еще 28 транспортным средствам произошел в ночь на 14 декабря.