Глава МИД Германии: Путин сказал неправду о деле убитого в Берлине Хангошвили

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Россия не просила выдать убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили, как об этом заявил ранее президент РФ Владимир Путин. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, ФРГ не получала от Москвы никаких официальных запросов по поводу Хангошвили. Об этом Маас заявил в эфире немецкого телеканала ZDF, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Министр отметил, что теперь обвинения против убитого достаточно сложно проверить.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили во время второй чеченской войны воевал против русской армии. В конце августа 2019 года Хангошвили был застрелен в Берлине. Убийца был задержан по горячим следам. Им оказался россиянин с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова. Официальное лицо подозреваемого не установлено, однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного — Вадим Красиков. Ранее он служил в спецназе ФСБ России и участвовал в нескольких заказных убийствах. Некоторое время Красиков разыскивался в России, но позже розыск был отменен по неизвестным причинам.

Владимир Путин, комментируя убийство Хангошвили, заявлял, что он якобы был одним из организаторов взрывов в московском метро. Президент России назвал убитого “очень жестоким и кровавым человеком”. Путин при этом отверг подозрения о причастности России к убийству, заявив, что “это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно”.

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Несмотря на то, что Кремль отвергает причастность к преступлению, Германия уже выслала из Берлина двух сотрудников российского посольства. В ответ на это Москва объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов.