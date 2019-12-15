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Непобедимый украинский боксер одержал 17 победу нокаутом в США

Непобедимый украинский боксер одержал 17 победу нокаутом в США

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук одержал очередную досрочную победу в профессиональной карьере, сообщает УНН со ссылкой на commdiginews.com.

Уроженец Винницы в вечере бокса в Индио (США) разобрался с 28-летним Карлосом Галван. Бой закончился после трех падений на настил ринга противника в пятом раунде, которые трансформировались в нокаут.

Добавим, для украинца эта победа стала уже 17-й досрочной подряд при отсутствии поражений и ничьих. Гальван проиграл в десятый раз при 17 победах (16 — нокаутом) и одной ничьей.

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Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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