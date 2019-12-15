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Во время протестов в Бейруте пострадали более 50 человек

Во время протестов в Бейруте пострадали более 50 человек

КИЕВ. 15 декабря. УНН. По меньшей мере 54 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с полицией и силами безопасности в столице Ливана Бейруте. Об этом сообщил в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление сил гражданской обороны страны, передает УНН.

По информации агентства, протестующие попытались прорваться в здание парламента. Силы безопасности применили слезоточивый газ и резиновые пули. МВД Ливана сообщило про 20 пострадавших силовиков.

Массовые акции протеста в Ливане начались еще 17 октября, что привело к отставке 29 октября коалиционного кабинета во главе с Саадом Харири. Президент Ливана Мишель Аун принял решение отложить до 16 декабря консультации с парламентскими фракциями по кандидатуре премьер-министра, которому будет поручено сформировать новое правительство республики. Это связано с тем, что бизнесмен Самир аль-Хатиб, выдвижение которого на пост главы кабинета поддержали раньше все основные депутатские фракции, объявил 8 декабря о снятии своей кандидатуры.

Источник: УНН
Теги: протесты, пострадавшие, Ливан
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